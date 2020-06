Raven-Symoné si è sposata: la star Disney è convolata a nozze con la fidanzata

Di Giulio Pasqui venerdì 19 giugno 2020

L'attrice ha sposato Miranda Maday. Ecco chi è.

Quarantena con sorpresa per Raven-Symoné. La star della Disney, protagonista indiscussa della sit-com That's So Raven ma anche volto di Olivia nei Robinson, è convolata a nozze e si è sposata con la fidanzata Miranda Pearman-Maday, una donna sconosciuta al grande pubblico (lavora come assistente al parto). Una notizia inaspettata per i più, dato che il matrimonio si è volto in gran segreto. "Mi sono sposata con una donna che mi capisce da quando sono nervosa alla gioia, dalla colazione allo spuntino di mezzanotte, dal palcoscenico a casa. Ti amo signora Pearman-Maday", ha detto Raven su Instagram pubblicando le foto del romantico "sì".

Lesbica dichiarata dal 2013, l'attrice ha spiegato di aver capito di essere attratta dalle donne all'età di 12 anni. "Pensavo che non sarei mai uscita allo scoperto, perché la mia vita privata non aveva alcuna importanza. Quel che contava era il brand Raven-Symoné, e il brand Raven-Symoné aveva bisogno di essere venduto". Qualche anno fa l'attrice aveva aperto alla possibilità di convolare a nozze: "Sono molto felice che il matrimonio gay si sta aprendo in tutto il paese e sia stato accettato. Finalmente posso sposarmi anche io". E così è stato. Congratulazioni a Raven e consorte!