Giovanna Abate e Sammy Hassan vicini alla convivenza?

Di Sebastiano Cascone giovedì 18 giugno 2020

Prove di convivenza per Giovanna Abate e Sammy Hassan di Uomini e Donne

Prosegue, a gonfie vele, la frequentazione tra Giovanna Abate e Sammy Hassan dopo la scelta di 'Uomini e Donne'. La coppia, a distanza di settimane dall'ultima registrazione, non nasconde di star bene assieme. Sui social, appaiono raggianti, felici, uniti come non mai. L'influencer, Amedeo Venza, nelle sue Instagram Stories, ha rivelato che la coppia abbia intenzione di bruciare le tappe e che stia già progettando una convivenza a Milano. Si legge

"Giovanna e Sammy verso la convivenza... Si godranno l’Estate e rafforzeranno il loro rapporto per poi fare sempre più sul serio fino a prendere una decisione saggia di andare a convivere insieme forse a Milano...".

Proprio una settimana fa, ad 'Uomini e Donne Magazine, il deejay aveva espresso la volontà di accorciare le distanze fisiche con la fidanzata per vivere a pieno questa nuova relazione: "Sicuramente sarò felice di farla venire con me a Milano. L’intenzione è quella di prenderci i nostri spazi e trovare il modo di superare eventuali distanze e poterci vivere appieno. Vogliamo goderci i| momento, senza freni né limitazioni. Questo è tutto ciò che conta".

Nelle scorse ore, come riporta la fanpage Uominiedonneclassicoeover, sarebbe ufficialmente tramontata la possibilità che i due ex protagonisti del programma di Maria De Filippi possano partecipare alla nuova edizione di 'Temtpation Island', le cui registrazioni partiranno nei prossimi giorni, con la confermata conduzione di Filippo Bisciglia.