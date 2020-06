Belen e Stefano: ecco i reali motivi della rottura

Di Claudia Cabrini giovedì 18 giugno 2020

Se ne parla da settimane, e ora sembra sia ufficiale. L'amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è veramente finito.

Se ne parla ormai da settimane; Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono realmente lasciati, e la loro storia sembra ormai arrivata veramente al capolinea. Ciò che però non conosciamo ancora sono i reali motivi della rottura, o per lo meno così era fino a pochi giorni fa. Ci ha pensato tuttavia il settimanale in edicola Chi a togliere ogni dubbio circa i reali motivi per i quali tra Belen e Stefano qualcosa si sia davvero interrotto.

Come pubblicato dal settimanale, infatti:



"La showgirl ha reagito bene, comprendendo che quella non era la sua strada. Ha ricominciato a vivere, non curandosi come sempre delle apparenze. A chiudere è stato Stefano, dopo che era stato proprio lui a cercare un rappacificamento lo scorso anno. Non c’erano di mezzo altre persone e le famiglie si sono schierate solo dopo la rottura. Sono le fasi della vita che a volte si incastrando, a volte si scontrano. È l’impossibilità di tenere sempre alta la temperatura del rapporto, di conciliare le differenze, di cambiare la propria natura.".

A questo punto non ci resta che sperare che, come forse è vero per tutti i grandi amori, anche questo ritorni più forte e più bello di prima, tra un po'.