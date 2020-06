Antonio Zequila diventa un nobile: "Si è avverato un sogno!"

Antonio Zequila, reduce dalla partecipazione al GF Vip 4, ha annunciato di essere diventato un nobile, per l'esattezza, Antonio Zequila Conte de' lutti e Duca di Sant'Alessandro.

Zequila, infatti, ha ricevuto un'eredità da un lontano parente. Oltre al titolo nobiliare, l'attore ha ereditato anche un'antica dimora e altre proprietà.

L'attore ha spiegato nei dettagli ciò che è gli accaduto con una serie di dichiarazioni rilasciate a Il Giornale:

Vi sembrerà surreale ma, in questo momento, mi trovo in una dimora antica che ho ereditato, perché oggi, per me, si è avverato un sogno: sono stato investito del titolo di Conte de' lutti e Duca di Sant'Alessandro, quindi, da oggi in poi, io sarò Antonio Zequila Conte de’ lutti e Duca di Sant’Alessandro. Sono ancora incredulo però vi posso assicurare che, anni fa, mia mamma, me lo diceva che mio nonno Raffaele Zequila, il padre di Giovanni, mio papà, era stato adottato da un casato nobiliare, i suoi genitori erano dei nobili. Quindi, a volte, i sogni superano la realtà ed oggi io sono stato investito di questo titolo e sono più che felice. Domani ho appuntamento con l'avvocato per vedere tutte le proprietà che ho ereditato. La cosa più importante è che io ero un principe nell'animo, ad oggi sono Conte de' lutti e Duca di Sant'Alessandro.

In questo periodo, quindi, Antonio Zequila sta sbrigando tutte le pratiche burocratiche del caso. Una volta sistemate le pratiche, l'attore organizzerà una grande festa nella dimora che ha già mostrato con una foto pubblicata su Instagram:

Sono stato contattato dall'avvocato, in quanto erede. Oltre a me, io e mio cugino. Lui non è potuto venire perché fa l'avvocato ma questo Conte ha voluto lasciare questa eredità a due personalità importanti che si sono fatte notare nell'ambito della vita. In ogni caso, c'è, però, un legame di sangue che lega mio nonno Raffaele Zequila che era un nobile, ed era stato adottato ma riconosciuto, per questo, non si chiamava Zequila ma De' lutti. Per questo motivo, io acquisirò questo titolo e questo nome. E una volta sbrigate, con l'avvocato, le pratiche, in questa magnifica casa, farò una grandissima festa per invitare tutti i miei amici.