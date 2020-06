Uomini e Donne, Flavio Barattucci e Valentina Galli fidanzati

Di Claudia Cabrini martedì 16 giugno 2020

I due "ex" migliori amici, ora sarebbero fidanzati. Ma ci vanno cauti perché, dicono: "Non vogliamo rovinare la nostra bella amicizia"

Vi ricordate di Valentina Galli e Flavio Barattucci? Stiamo parlando niente meno che di due co-protagonisti allo storico trono di Giulia Cavaglià all'interno del programma di Canale 5 Uomini e Donne.

Per chi non dovesse ricordare, Flavio Barattucci partecipò quell'anno al dating show di Maria De Filippi in veste di corteggiatore, innamoratissimo - diceva lui - della bella Giulia. Ed è proprio qui che si rincorrono le coincidenze, oppure i gossip, visto che nonostante Giulia ricambiasse di buon gusto l'interesse per Flavio, arrivarono alla Redazione delle soffiate che volevano il ragazzo già fidanzato fuori dal programma.

Anche per questo, la fiducia nei confronti del ragazzo venne a mancare, anche se Flavio dal canto suo ripeté sempre che, in realtà, quelli che tutti credevano fosse la sua fidanzata fosse semplicemente la sua migliore amica, Valentina. Visti gli innumerevoli attacchi, Flavio decise di non ripresentarsi più in trasmissione, forse per provocare la corteggiatrice, Giulia. Tuttavia, la giovane Cavaglià non lo andò mai a cercare, e fu così che Flavio abbandonò definitivamente il programma.

Ad oggi, dopo qualche anno di distanza, scopriamo con grande sorpresa che la grande amicizia che legava da tempo Flavio a Valentina si sia effettivamente tramutata in amore. Insomma, ora è ufficiale: Flavio e Valentina stanno insieme, e ad annunciarlo sono stati proprio loro, diretti interessati, con un lungo post su Instagram.

I due ragazzi hanno anche spiegato di essere ancora molto confusi, visto che assolutamente non abituati a vedersi come qualcosa di più che amici. Fino ad ora non si erano mai immaginati da fidanzati, ma dopotutto al cuor non si comanda!

Ai tanti followers che nel frattempo hanno interpellato Valentina chiedendole se tra lei e Flavio la storia prosegua da tempo, è stata la stessa protagonista del Gossip a rispondere:



"Tra me e Flavio è nato tutto con questa distanza, e sta nascendo ora dopo la quarantena. Ci andiamo cauti ma ci proviamo, sperando di non rovinare invano la nostra amicizia".

era stata anche corteggiatrice di Luigi Mastroianni, e aveva partecipato a Temptation Island come tentatrice. Come proseguiranno le cose tra lei e Flavio, ora?