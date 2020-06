Luigi De Falco: chi è il marito di Fatima Trotta

Di Marcello Filograsso martedì 16 giugno 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Luigi De Falco, il marito di Fatima Trotta

Presente sin dalla prima edizione di Made in Sud del 2008, quando il programma comico andava in onda su Comedy Central per poi approdare 4 anni dopo su Rai2, Fatima Trotta nella vita è legata sentimentalmente a Luigi De Falco.

Luigi De Falco è un comico che fa parte del duo I gemelli De Falco insieme al fratello Vincenzo. La coppia ha avuto modo di conoscersi durante l'esperienza all'interno della trasmissione e nel 2016 hanno deciso di convolare a nozze, celebrate a Mercogliano, in provincia di Avellino, dove vivono i genitori della conduttrice.

Il comico è anche figlio dell'ex vicesindaco del comune di Boscoreale, cittadina in provincia di Napoli. Il duo, fondato nel 1982 con una partecipazione al Festival del Cabaret nel 2005, era presente ai tempi della messa in onda su Comedy Central.

La coppia non gode di grandi apparizioni sui giornali, probabilmente in quanto capaci di mantenere riservata la vita privata.

Foto: account Instagram Fatima Trotta