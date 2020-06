Manila Nazzaro, scandalo prima di Temptation Island: "Ho scoperto su Instagram che mio marito aveva un'altra famiglia"

Di Ivan Buratti lunedì 15 giugno 2020

La conduttrice radiofonica parla della fine della storia con l'ex Francesco Cozza: "Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui"

Temptation Island sta per tornare in onda, per la felicità dei tanti telespettatori rimasti orfani delle storie d'amore di Canale 5 durante la stagione estiva. Tra le protagoniste che quasi sicuramente animeranno la nuova stagione del reality show condotto da Filippo Bisciglia ci sarà anche Manila Nazzaro, showgirl ed eletta Miss Italia nel 1999, insieme al compagno Lorenzo Amoruso.

Nonostante la trasmissione non abbia ancora rilevato ufficialmente i nomi dei concorrenti, pare proprio che Manila Nazzaro farà parte del cast, pronta a raccontare la sua storia all'Is Morus Relais e mettere alla prova i sentimenti che prova per il dirigente sportivo. La showgirl, che continua a credere nell'amore, in passato ha vissuto momenti drammatici in coppia, ai tempi del legame con l'ormai ex marito Francesco Cozza. La conduttrice radiofonica ha rivelato nelle scorse settimane ai microfoni del settimanale Diva e Donna di aver scoperto attraverso i social che il compagno viveva una quotidianità parallela con un'altra famiglia:



Ho scoperto su Instagram che aveva un'altra famiglia. Una botta fortissima. Non è una bella cosa vedere su Instagram immagini che si riferiscono all'esistenza di un'altra famiglia. [...] Eravamo in fase di separazione. Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui. Non ha avuto il coraggio di raccontarmi. Mi meritavo almeno un po' di sincerità.

Una scoperta che ha lasciato esterrefatta Manila Nazzaro, che si è impegnata duramente per rimanere lucida e tenace sul lavoro e in famiglia, con due figli piccoli da crescere, attualmente di 8 e 13 anni:



Sono sereni, sanno che il padre sta in Calabria e che probabilmente ha una fidanzata.

La showgirl non ha fornito dettagli sul tradimento, ma ha svelato che l'uomo non le ha dimostrato vicinanza nemmeno nel momento del dolore, quando ho scoperto di avere una malattia autoimmune alla tiroide:



Io ero sempre a Roma per lavoro, eravamo distanti ed alla fine non ci siamo più riconosciuti. Non ha tradito me, ma la famiglia. Non mi è stato vicino nemmeno durante la malattia. Ho fatto da madre e da padre ai miei figli.