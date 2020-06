Gennaro Lillio ed Ema Kovac avvistati insieme a Roma

Di Fabio Morasca lunedì 15 giugno 2020

I due ex concorrenti di Pechino Express sono fidanzati?

Gennaro Lillio ed Ema Kovac sono fidanzati?

Stando alle nuove foto pubblicate dal sito Very Inutil People, che si vanno ad aggiungere a tutti i rumor e ai gossip resi noti negli ultimi mesi, sembrerebbe proprio di sì anche se non c'è ancora la certezza assoluta.

Come ricordiamo, il personal trainer napoletano, noto per aver avuto un flirt con Lory Del Santo e per la sua partecipazione alla sedicesima edizione del Grande Fratello (durante la quale ha avuto una storia con Francesca De André), e la modella croata 28enne si sono conosciuti durante l'ultima edizione di Pechino Express.

Arriviamo, quindi, alle foto pubblicate da Very Inutil People che ritraggono Gennaro Lillio ed Ema Kovac insieme a Piazza Bologna, a Roma. Stando alla notizia, una persona lì presente avrebbe visto Gennaro ed Ema anche scambiarsi qualche bacio durante la serata.

Recentemente, durante il lockdown resosi necessario a causa dell'emergenza sanitaria, Gennaro Lillio aveva dichiarato che Ema Kovac si trovava in Italia poco prima del lockdown e che, di conseguenza, la modella croata stava trascorrendo la quarantena in Italia.

Dopo essere tornata in Croazia dai suoi familiari, la Kovac ha subito fatto ritorno nel nostro paese.

Ricordiamo che, in passato, si è parlato di Ema Kovac anche per un suo presunto flirt con Gianluca Ginoble, cantante de Il Volo.

Tornando a Gennaro Lillio, sia quest'ultimo che Ema Kovac non hanno mai confermato, né smentito, la loro presunta love story.

C'è chi parla, però, già di una loro possibile partecipazione alla nuova edizione di Temptation Island.