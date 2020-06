Uomini e Donne, Sara Shaimi e Sonny Di Meo rispondono alle domande dei fan: "Litighiamo tutti i giorni!"

L'edizione 2019/2020 di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi, che entrerà nella storia per tutte le difficoltà causate, ovviamente, dall'emergenza sanitaria, è giunta al termine precisamente lo scorso 9 giugno, con due scelte a sorpresa riguardanti due tronisti del Trono Classico che hanno dovuto interrompere il loro percorso a causa del lockdown che ha bloccato il paese: stiamo parlando di Sara Shaimi e di Carlo Pietropoli.

Sara Shaimi ha scelto Sonny Di Meo e le loro prime settimane lontano dalle telecamere stanno procedendo benissimo.

La 28enne nata a Rieti e il 29enne milanese si sono mostrati decisamente sereni e molto complici su Instagram. Attraverso Instagram Stories, inoltre, la coppia si è sottoposta alle molteplici domande dei follower.

Di seguito, trovate un riassunto di tutte le risposte che Sara Shaimi e Sonny Di Meo hanno condiviso su Instagram:

Sara: "Io mi sono trovata bene una volta uscita dal programma... Benissimo, grazie. Perché l'avevo eliminato? Perché è stato str*nzo, perché se lo meritava! Poi è tornato, però...".

Sonny: "Sono stato troppo dolce! Poi, dopo...".

Sara: "Dolce? Ma dove! Adesso è dolce...".

Sara: "Quando l'ho visto dopo 3 mesi, mi ha fatto un effetto strano. Non abbiamo fatto esterne, ci siamo visti direttamente alla scelta. Come ci siamo trovati senza telecamere? Io ero imbarazzatissima, lui un po' meno perché è sfacciato!".

Sara: "Litighiamo tutti i giorni perché lui è geloso! E' psicopatico! Poi litighiamo per caz*ate in realtà...".

Sonny: "Cosa abbiamo in comune? Abbiamo lo sclero facile. Però facciamo pace con la stessa velocità con la quale litighiamo. Chi è il più geloso? Non vi rispondo neanche!" (Sara indica Sonny con il dito, ndr).

Sonny: "Siamo felici... Stiamo organizzando un viaggio Bali-Messico-Las Vegas. Ci piace viaggiare. Un figlio? In futuro molto futuro...".