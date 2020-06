Sarah Felberbaum: Instagram, matrimonio, altezza, età

Di Marcello Filograsso lunedì 15 giugno 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Sarah Felberbaum

Attrice, conduttrice e modella, Sarah Felberbaum è molto apprezzata in Italia, mettendo molta passione in ogni progetto che propone al pubblico. Conosciamola meglio.

Nata a Londra il 20 marzo 1980 da madre inglese e padre ebreo newyorkese, arriva nel nostro Paese quando ha solo un anno. Dopo un esordio da modella, sbarca alla conduzione di Top of the Pops su Rai2 nel 2000. Dodici mesi dopo appare nella sitcom Via Zanardi, 33. L'anno successivo invece si ritrova al timone di Unomattina Estate.

Per lei la notorietà maggiore in televisione arriva probabilmente con la fiction La figlia di Elisa - Ritorno a Rivombrosa, spin off di quella Elisa di Rivombrosa che aveva sbancato l'Auditel di Canale 5. Per lei ci sono state comunque anche Caterina e le sue figlie, Caravaggio, Caldo criminale, Il Giovane Montalbano, Una grande famiglia, I Medici e la partecipazione a Stasera Casa Mika. Al cinema tra le altre cose ha girato Maschi contro Femmine, Femmine contro Maschi, Bentornato, presidente!.

Dal punto di vista sentimentale, la 40enne attrice, alta 1,73 cm, è sposata dal 2015 con l'ex calciatore della Roma Daniele De Rossi. La coppia ha due figli: Olivia, nata il 14 febbraio 2014, e Noah, nato il 3 settembre 2016. Lo stesso giocatore aveva descritto Sarah come la donna che gli ha cambiato la vita.

Foto: account Instagram Sarah Felberbaum