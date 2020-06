Gabriella Privitera: chi è la mamma di Fabrizio Corona

Di Marcello Filograsso domenica 14 giugno 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Gabriella Privitera, la mamma di Fabrizio Corona

Ha difeso suo figlio in ogni sede Gabriella Privitera, la madre del controverso ex re dei paparazzi Fabrizio Corona con innumerevoli guai con la giustizia.

A Non è L'Arena, talk show della domenica sera di Massimo Giletti, la donna ha dichiarato che suo figlio ha seriamente bisogno di aiuto, altrimenti certi comportamenti non faranno che riportarlo in carcere.

Per quanto riguarda la vita di Gabriella Privitera, la madre del fotografo ha sposato Vittorio Corona, un giornalista padre di Fabrizio scomparso nel 2007 a 59 anni. Tre sono i figli nati dal loro matrimonio: Fabrizio, Francesco e Federico.

Madre e figlio hanno avuto un rapporto burrascoso. La Privitera ha rivelato da Giletti che il primogenito aveva incontrato delle persone poco raccomandabili, conoscendo il dio denaro. Non sono mancati i dissapori con l'ex moglie di Corona, la modella Nina Moric, soprattutto nel periodo durante il quale alla Privitera era stato affidato il figlio della coppia, Carlos, nel periodo in cui la croata era all'Isola dei Famosi.