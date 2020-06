Le prime parole di Giovanna Abate su Instagram dopo la scelta di Sammy

Di Marco Salaris sabato 13 giugno 2020

L'ex tronista ricompare sulle stories e ringrazia coloro che hanno sostenuto il suo percorso.

26 dicembre 2019, questa è stata la data dell'ultimo post di Giovanna Abate su Instagram. Sono passati quasi 6 mesi e da allora l'ex tronista non ha più postato nulla di nuovo fino a 24 ore fa, quando ha deciso di tornare a pubblicare contenuti e a discapito di coloro che speravano in uno scatto insieme a Sammy, Giovanna invece ricompare sdraiata in posa su un divano, accompagnata da solo un cuore.

Nelle Instagram stories ha avuto modo di parlare con i fan e gli amanti della coppia ringraziando loro per il seguito e l'affetto dimostrato lungo questi mesi nel percorso a Uomini e Donne:



Mi sono presa questo tempo per leggervi, per provare a rispondervi. Vorrei ringraziarvi per i bei pensieri che mi avete scritto, per aver creduto nel mio percorso e nella storia che è appena nata.

Giovanna ha anche sottolineato che la sua assenza è stata dovuta anche per viversi con più tranquillità questo primo periodo di relazione con il suo fidanzato. I fan attendono speranzosi la reunion dei due che intanto hanno ripreso in mano il contatto con i loro numerosi followers.