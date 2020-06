Serena Enardu: "Ecco i veri motivi per i quali è finita con Pago"

Di Claudia Cabrini sabato 13 giugno 2020

In una lunga intervista, Serena Enardu spiega i reali motivi per i quali si è definitivamente lasciata con Pago

Un lungo sfogo quello affidato dalla ex Temptation Island e Grande Fratello VIP 4 Serena Enardu al Magazine di Uomini e Donne, durante il quale racconta una volta per tutte cosa sia realmente accaduto tra lei e Pago.

Come ben sappiamo, infatti, Serena Enardu era la storica fidanzata del cantante Pacifico Settembre, con il quale ha deciso lo scorso anno di prendere parte alla trasmissione Temptation Island. Nel corso della loro partecipazione al reality qualcosa è scattato, e tra lei e Pago - anche a seguito di un suo avvicinamento al tentatore Alessandro Graziani - qualcosa si è rotto definitivamente. Serena però ha deciso di voler riconquistare Pago nel corso del Grande Fratello VIP, dove l'artista era entrato come concorrente, convinto di voler sfruttare quell'occasione per riflettere sulle sue ultime importanti scelte di vita e per riprendersi dalla batosta di essere tornato single dopo tanti anni.

E se tra Serena e Pacifico sembrava proprio che finalmente fosse tornato il sereno, è soltanto di qualche settimana fa la notizia che la coppia ritrovata sia scoppiata, per l'ennesima volta, e probabilmente anche per la volta definitiva. Alla base della nuova rottura, si era ipotizzato vi fossero menzogne e tradimenti, ma è stata Serena a spiegare finalmente ogni dettaglio, togliendo conseguentemente ogni dubbio. Tra lei e Pago sarebbe finita per semplicissima gelosia.

Come raccontato dalla Enardu, infatti, l'ex tentatore Alessandro Graziani non centrerebbe proprio nulla:



"Mi dispiace molto che qualcuno abbia provato a strumentalizzare questa persona, riaprendo un capitolo già chiuso: voglio pensare che Pago sia stato consigliato male e che non ci siano solo interessi sentimentali dietro questa faccenda. Per quanto riguarda me e lui smentisco il fatto che ci siamo lasciati per dei messaggi che ha letto sul mio cellulare. Questa è una montatura per cercare di uscirne come vittima".

Ma non è tutto. Il racconto (o lo sfogo che dir si voglia) di Serena è continuato:



"Io e Pago ci siamo lasciati a causa della gelosia. Era un problema che avevamo anche in passato: lui non ha mai digerito i miei rapporti con gli altri uomini. In questi anni è capitato già altre volte che curiosasse nel mio telefono, nonostante abbia dichiarato che questa fosse stata la prima volta. La verità è che Pacifico non si è mai fidato davvero di me. Nelle scorse settimane è scoppiata l’ennesima lite furiosa e da lì non siamo più tornati indietro".

A scatenare la lite definitiva il comportamento di Serena, che avrebbe infastidito Pago a tal punto da volersene andare di casa:



"Pago mi ha detto di non sopportare che io prendessi le difese di qualunque uomo in quanto essere maschile: un pensiero folle di una persona che vede malizia dove non c’è ed è sempre stata accecata dalla gelosia. Un fidanzato davanti a cui non posso sentirmi libera di parlare o fare battute su altre persone. Per me l’amore non è una gabbia: rispetto e apprezzo gli spazi che l’altro si ritaglia, perché penso possano anche servire a nutrire la coppia. Evidentemente io e Pacifico amiamo in maniera diversa. [...] Non era più possibile per me stare insieme a una persona che non mi faceva sentire libera di esprimermi. Quella notte è andato a dormire in taverna. Il mattino seguente mi ha chiesto di uscire da casa insieme a mio figlio, perché non riusciva a fare tutte le valigie e andarsene via davanti a noi. Così sono entrata in bagno per farmi una doccia e appena sono uscita mi ha detto di aver preso il mio telefono e di aver letto dei messaggi di Alessandro, conversazioni vecchie che lui ha travisato e mal interpretato, perché tra me e questo ragazzo c’è stato esattamente quello che lui ha raccontato, ossia una conoscenza e niente di più. Nessuno mi toglie dalla testa, però, che quei messaggi li abbia letti molto tempo prima".