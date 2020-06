Gemma Galgani e Sirius: nuovi incontri a Torino e Forte dei Marmi

Di Sebastiano Cascone venerdì 12 giugno 2020

La frequentazione tra Gemma Galgani e Sirius prosegue fuori dagli studi di Uomini e Donne

Dopo la gita a Roma, Gemma Galgani e Sirius stanno progettando di vedersi, nei prossimi giorni, sia a Torino che a Forte dei Marmi. La coppia, intervistata da 'Uomini e Donne Magazine', in edicola questa settimana, ha rivelato che la frequentazione prosegue a gonfie vele:

Gemma: "Nicola mi ha rassicurato che non vede l'ora di venirmi a trovare a Torino, nella mia quotidianità, nella città in cui so muovermi"

Sirius: "Ci sentiamo tutti i giorni: messaggi, telefonate e certo non mancano video per mostrarle dove sono e cosa faccio. Mi piace molto condividere le mie giornate con lei. Abbiamo tutta l'intenzione di vederci la prossima settimana. Molto probabilmente salirà io nella sua Torino, un'occasione per poter trascorrere belle giornate all'aperto".

Anche l'ex dama ha intenzione di accettare una proposta speciale per cementificare la conoscenza con Nicola:

Gemma: "Lui mi ha fatto un invito aperto, nel senso che posso andarlo a trovare quando desidero. Mi sembra un'opportunità molto allettante, anche per assaporare la cucina genuina della sua mamma!"

Sirius: "Casa mia ha la porta aperta, e sicuramente mia mamma ne sarà felice".

I due protagonisti del programma di Maria De Filippi hanno, inoltre, confessato di essersi dati un primo bacio a stampo (con tanto di mascherina).