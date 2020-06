Serena Enardu dopo la rottura con Pago "Ho un nuovo fidanzato!" ma è uno scherzo (VIDEO)

Di Marco Salaris giovedì 11 giugno 2020

"Non ve lo presento perché altrimenti dite che ho fatto troppo fretta e che sono una poco di buono"

Avrà pur perso l'amore per Pago per un presunto tradimento con l'ex tentatore di Temptation Island VIP nonché ex corteggiatore di Giovanna Abate, Alessandro Graziani, ma Serena Enardu di certo non perde il senso dell'umorismo.

L'ex fidanzata del cantautore sardo ha pubblicato delle stories sul suo profilo Instagram nella quale prima risponde a coloro che vogliono curiosare nella sua vita sentimentale: "Mi piace stare a casa con le persone che mi piacciono. Mi piace questo, non ho bisogno di nient’altro", poi scherza con un piglio piuttosto provocatorio:



Adesso mi strucco perché giù c’è un nuovo fidanzato che mi sta preparando un aperitivo. Lui prepara poi io scendo giù, ascoltiamo un po’ di musica poi mi racconta tutto quello che ha fatto durante la giornata, io gli racconto le mie. No, non ve lo presento il mio fidanzato perché è ancora presto, tra un po', altrimenti poi voi dite che ho fatto troppo in fretta e che sono una poco di buono. Preferisco tenerlo ancora nascosto e tirarlo fuori poi perché adesso non ho bisogno di fare notizia.

Chissà cosa ne penserà il suo ex fidanzato che recentemente ha raccontato la sua versione dei fatti sulla rottura dei rapporti con la Enardu dalle pagine di Chi. Solo pochi giorni fa però lo stesso cantante al settimanale Oggi ha rivelato che la possibilità di un nuovo perdono non è escluso: "Chi può dirlo? Non faccio mai previsioni. Il problema non è perdonare, ma ritrovare la fiducia. Non lo decidi".