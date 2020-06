Stash: "Desideravo da tempo un figlio, ma mi vergognavo a dirlo"

Di Claudia Cabrini giovedì 11 giugno 2020

Il cantante dei The Kolors ha ammesso di aver desiderato un figlio da tempo, ma di non averlo mai raccontato a nessuno per vergogna

Un periodo sicuramente molto felice quello che sta vivendo il frontman dei The Kolors, il cantante Stash, che proprio la settimana scorsa, in diretta in occasione di Amici Speciali, nuovo show di Amici di Maria De Filippi, ha rivelato a tutta Italia che diventerà presto papà.

Il cantante ha raccontato tramite il suo profilo Instagram della grande gioia di diventare genitore anche nei giorni successivi alla diretta, e visto il grande interesse e anche la commozione dei fan, ha continuato fino a poche ore fa.

Proprio ieri, infatti, il cantante Stash avrebbe rivelato un personalissimo segreto a tutti i suoi followers online, ossia quello di conservare un quadernino all'interno del quale era solito appuntare tutti i suoi desideri più puri, 150 in totale.

"Devo mostrarvi una cosa" ha confessato il giovane partenopeo, aggiungendo subito dopo:



"Questo era uno dei miei desideri più grandi, un desiderio che non avevo mai esternato nemmeno ai miei amici o alla mia famiglia, perché quasi mi vergognavo. A dire il vero era una cosa che proprio mi vergognavo a dire, però a me stesso me lo ero ripetuto stesso, me lo sono voluto dire ed è diventato realtà".

Subito dopo, il video condiviso da Stash prosegue con il suo quadernino in primo piano, e una scritta a biro nera che recita così: "Io voglio diventare papà".

Insomma, a quanto pare il desiderio di Stash sarà presto realtà. Lui e la compagna attendono un bebè, e dopo la grande rivelazione in diretta dei giorni scorsi, per Stash sono stati sicuramente giorni carichi di tensione e di emozioni più che positive:



"Sono tornato a casa da pochi giorni, come sapete, e fortunatamente nel periodo del lockdown ho lavorato. Prima come professore di Amici e dopo c’è stata l’edizione speciale di Amici e quindi non ho sentito il peso dei 2-3 mesi a casa. Sono fortunato, me ne rendo conto. [...] Adesso sono tornato a casa e sto cercando di mettere a posto tutte le cose".