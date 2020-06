Alessandro Graziani contro Davide Basolo su Instagram: "Mi fai volare"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 10 giugno 2020

La frecciatina al veleno di Alessandro Graziani contro l'ex Alchimista

Alessandro Graziani, eliminatosi ad un passo dalla scelta di Giovanna Abate (e candidato al trono di 'Uomini e Donne'), nelle scorse ore, sul proprio account Instagram, ha pubblicato un chiaro messaggio rivolto a Davide Basolo, l'Alchimista. Ecco il post del pallavolista diretto all'ex rivale:

"Ma uno che dice di non voler farsi vedere etc... si fa verificare il profilo Instagram il giorno dopo una delusione? Mi fai volare".

Non c'è stata, al momento, alcuna risposta da parte del ragazzo che, qualche ora fa, ha pubblicato una foto con la didascalia 'Smile'. Prime scintille tra futuri tronisti?!

L'ex corteggiatore, appena un giorno fa, ha ringraziato l'autrice del programma di Maria De Filippi, per l'occasione: "Grazie per avermi capito dal primo istante".

Solo due settimane fa, intervistato da 'Uomini e Donne Magazine', Alessandro aveva espresso le proprie perplessità sull'allora 'nemico':

"Si è giocato le sue carte nel migliore dei modi. Ha aspettato i nostri passi falsi per presentarsi luccicante come non mai. Il loro è stato un percorso strano, difficile da decifrare. Nessuno mi toglie dalla testa che se avesse voluto si sarebbe presentato diversi mesi fa. Quando si è tolto la maschera non ho visto Giovanna emozionarsi come all'inizio e da ciò che sento, continuo che potrebbe avere la meglio su Sammy".