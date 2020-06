Cecilia Zagarrigo e Carlo Pietropoli: foto e video di coppia

Di Sebastiano Cascone mercoledì 10 giugno 2020

Cecilia Zagarrigo e Carlo Pietropoli innamorati sui social dopo la scelta di Uomini e Donne

A meno di 24 ore dalla scelta di 'Uomini e Donne' Cecilia Zagarrigo e Carlo Pietropoli hanno postato, sui propri social, i primi momenti di coppia ufficiale. Foto e video, sui social, hanno fatto impazzire i fan, che, nel giro di poco tempo, hanno tempestato i loro social, di like e cuoricini.

L'ex corteggiatrice di 'Uomini e Donne', attraverso una didascalia, che segna la data del 30 aprile 2020, ha fatto intendere che la scelta del neo fidanzato è avvenuta oltre un mese fa. La ragazza ha ricevuto tanti messaggi affettuosi da parte di amici più o meno famosi come Francesca Brambila, Guendalina Canessa ("Beh che dire..... lascio parlare la foto!! Se ci credi si avvera amica mia"), Francesco Chiofalo, Fabio Ferrara, Teresa Langella ("Cecyyyyy sono troppo felice per te"), Ida Platano ("ZIA Zaga sono Felice per te BELLISSIMI"), Jack Vanore ("Belliii"), Alex Migliorini ("trattala bene ehhhh e non diventare pure tu un minchiotauro") e Francesca Del Taglia.

Anche Carlo, sui propri social, ha espresso, attraverso il primo scatto social, la gioia di queste settimane in compagnia di Cecilia:

Nelle scorse ore, i due piccioncini hanno condiviso con i propri seguaci, la nuova routine di coppia fatta di siparietti esilaranti, dediche d'amore, sorrisi e tanta complicità. I giusti presupposti per un rapporto destinato a durare nel tempo?!