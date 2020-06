Taylor Mega: "Avevo bisogno di una pausa dalla tv" (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 10 giugno 2020

I nuovi progetti top secret di Taylor Mega dopo il ritorno in tv a Live non è la d'Urso

Attraverso una serie di Instagram Stories, postate qualche ora fa, Taylor Mega ha spiegato, in maniera dettagliata, i motivi che l'hanno spinta ad una pausa dalla tv. E al rientro, in pompa magna, domenica scorsa, a 'Live non è la d'Urso, dopo le scuse:

"Volevo parlarvi del mio ritorno in tv. Con voi parlo di tutto, ci tengo al contatto con voi. Molti l'hanno interpretato come un ritorno perché alcuni progetti non erano andati in porto. Non è così. Avevo bisogno di una pausa. Essere sempre messa alla gogna mediatica fa parte del game ma non è semplice da affrontare. Ci tenevo a farvi sapere che i miei progetti stanno continuando. Mi sto impegnando un casino. Sono una ragazza abbastanza monotematica. Quando mi impegno su una cosa, deve venire alla perfezione, faccio solo quella. Mi vedete anche molto più assente sui social. Non c'è solo un progetto in cantiere ma ce ne sono molti. Mi dispiace per tutti gli haters che mi volevano vedere fallire o che pensavo che fossi tornata in tv perché i miei progetti sono andati male. Ma non è così. Mi dispiace. Stanno andando alla grande. Richiedono un sacco di tempo e impegno. Mi ci sto dedicando. Non vedo l'ora di farveli conoscere. Uno in particolare riguarderà voi. Sarà qualcosa di unico, che solo io potevo ideare, pensare. Sono veramente orgogliosa. Sarete super felici, impazzirete".