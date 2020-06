Paola Di Benedetto e Federico Rossi pronti per la convivenza?

Di Sebastiano Cascone mercoledì 10 giugno 2020

Paola Di Benedetto e Federico Rossi pronti al grande passo

Negli scorsi giorni, Paola Di Benedetto, vincitrice dell'ultima edizione del 'Grande Fratello Vip', ed il fidanzato Federico Rossi, si sono rivisti per la prima volta dopo la fine del lockdown (e la possibilità di spostarsi liberamente tra le regioni). La coppia, dopo mesi di distanza, ha deciso di fare sul serio e progettare, in tempi più o meno brevi, una vera e propria convivenza.

Il settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ha paparazzato i due giovani innamorati durante il loro tour alla ricerca dell'appartamento dei sogni. Si legge: "Fra le abitazioni che Fede e Paola hanno visitato c'è la celebre casa dove attualmente vive Diletta Leotta. Celebre perché il suo terrazzo è uno dei più ammirati, specialmente da quando ci vive con Daniele Toretto, ma famoso anche perché è stato bersaglio di ladri acrobati che, approfittando di una sua uscita serale, le hanno portato via l'intera cassaforte. Uno scherzo del destino che, però, non dovrà scoraggiare i futuri inquilini".

Come stanno passando questi giorni? I due piccioncini, sui social, condividono con i followers i momenti più belli della loro ritrovata quotidianità tra serate davanti alla tv davanti ad una buona pizza. Non manca qualche goliardico scherzo che non ha mai fatto male a nessuno/a.