Andrea Iannone ha un nuovo amore? (foto)

Di Claudia Cabrini martedì 9 giugno 2020

Già tempo di nuovi amori per il pilota Andrea Iannone?

Sangue caliente per Andrea Iannone, che dopo aver rotto con Giulia De Lellis probabilmente già poco prima della quarantena, ora sarebbe stato immortalato in atteggiamenti intimi con un'altra ragazza, che qualcuno già ipotizzerebbe essere la sua nuova fidanzata.

A parlarne sui social network, primo tra tutti, Amedeo Venza, che sul suo profilo Instagram ufficiale e nello specifico tra i tanti video caricati nelle sue Instagram Story, ha anche condiviso una foto di Andrea mentre bacia teneramente la guancia di una nota Dj e Producer della quale tuttavia... Non sappiamo dirvi il nome. La splendida ragazza che vediamo al fianco di Andrea in foto, infatti, potrebbe essere Jas oppure Jay dell'omonimo duo Jas&Jay, coppia di sorelle gemelle anche volti noti di Mezzogiorno in Famiglia lo scorso anno.

Le due giovani, oltre ad essere bellissime, sono veramente due gocce d'acqua. Anche per questo da una foto un po' buia è difficile capire chi tra le due sia la fortunata baciata da Andrea. Quel che è certo è che lo scatto sia davvero molto tenero. Come specificato anche dallo stesso Amedeo Venza, però, c'è un bel 'forse' di mezzo: "Forse è la volta buona che Andrea Iannone si fidanza!". Che tra Andrea e la producer sia veramente amore?