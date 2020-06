Laura Efrikian: chi è l'ex moglie di Gianni Morandi

Di Marcello Filograsso martedì 9 giugno 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Laura Efrikian, l'ex moglie di Gianni Morandi

Prima di Anna Dan c'è stata un'altra donna nella vita del cantante Gianni Morandi: il suo nome è Laura Efrikian.

Nata a Treviso il 14 giugno 1940 da padre armeno, un celebre direttore d'orchestra, ha un passato da annunciatrice Rai alla sede di Milano, per poi sbarcare a Canzonissima nel 1961 e presentare il Festival di Sanremo 1962 con Renato Tagliani e Vicky Ludovisi.

Da attrice ha preso parte a sceneggiati come David Copperfield e La Cittadella. Il 13 luglio 1966 sposa Gianni Morandi: dal loro matrimonio nascono Serena (che vive poche ore), Marianna e Marco. Questi ultimi l'hanno resa nonna di cinque nipoti, due di Marianna avuti con Biagio Antonacci e tre da Marco.

Il matrimonio tra Gianni Morandi e Laura Efrikian finisce nel 1979. Nel 1994 l'eterno ragazzo della canzone italiana sposa Anna Dan.

Comparsa negli anni Duemila nella sitcom Don Luca su Canale 5 e nella soap opera Ricominciare per Rai1, è apparsa negli ultimi due mesi del 2019 a Vieni da me e La Vita in Diretta.