Giulia De Lellis: lo sfogo contro i paparazzi

Di Fabio Morasca lunedì 8 giugno 2020

Lo sfogo di Giulia De Lellis, stanca per l'invadenza dei paparazzi.

Giulia De Lellis è sempre stata nel mirino dei paparazzi, soprattutto in questo periodo, da quando ha deciso di tornare insieme ad Andrea Damante, dopo la storia d'amore vissuta con il motociclista Andrea Iannone.

Per la social influencer ed esperta di tendenze, la presenza dei paparazzi non è mai stata un problema a patto che i fotografi non superino certi limiti come, ad esempio, entrare in proprietà private.

Questo tipo di episodio è già capitato a Giulia De Lellis che, in uno sfogo condiviso tramite Instagram Stories, ha anche dichiarato di aver già agito per vie legali, in passato.

La lezione, però, non è servita ai paparazzi che avrebbero nuovamente tentato di entrare in proprietà private al fine di immortalarla nella sua intimità.

Questo attacco così diretto alla sua privacy ha indotto la De Lellis, come già anticipato, a sfogarsi sui social network, dichiarando di trovarsi, ormai, in uno stato perenne di ansia a causa dell'invadenza dei fotografi.

Di seguito, trovate il contenuto delle Instagram Stories condivise da Giulia De Lellis: