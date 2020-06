Giovanni di Uomini e Donne: "Ho sfiorato la lite con Armando", poi svela i flirt con donne famose

Giovanni Longabardi è uno dei corteggiatori che più ha dominato nelle ultime settimane di trasmissione di Uomini e donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La sua storia tormentata con Veronica Ursida ha destato grandi discussioni e commenti critici da parte del parterre maschile e femminile, nonché degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Prima di conoscere Veronica, tuttavia, Giovanni ha avuto modo di frequentare altre donne note al pubblico che segue anche la cronaca rosa.

In un'intervista radiofonica a Red Zone di Radiochat.it. il calciatore ed ex tentatore di Temptation Island ha rivelato di aver avuto ben due flirt con due belle del piccolo schermo:



Ho frequentato qualche anno fa, in maniera seria, Laura Cremaschi e Carolina Marconi. A differenza loro, Veronica è una donna con un figlio di 12 anni, ha delle responsabilità. È una persona semplice che si accontenta di poco e non ama il lusso. Tengo molto alla nostra relazione.

Giovanni Longobardi può quindi vantare una storia con una delle protagoniste di Avanti un altro, la Regina del Web, e una relazione con l'ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello. Ora, tuttavia, non ha occhi che per la dama del programma di Canale 5, aspramente criticata dal collega di parterre Armando. Proprio con quest'ultimo, Giovanni sarebbe quasi giunto alle mani nell'ultima puntata della stagione di Uomini e donne. Probabilmente non vedremo mai la scena della lite furibonda, ma l'uomo l'ha descritta nei minimi particolari:



Nell’ultima puntata del programma, prima di uscire definitivamente di scena, per difenderla ho quasi messo le mani addosso ad Armando, una rissa sfiorata soltanto grazie all’intervento della sicurezza dello studio. La scena è stata tagliata ed io mi sono pentito della mia reazione. Non considero Armando un vero uomo. Un uomo che si rispetti, non fa piangere una donna, infierendo su di lei e raccontando, quasi nei dettagli, i particolari di un incontro avvenuto in un albergo.