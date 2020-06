Franco Pistoni, chi è lo iettatore di Avanti un altro!

Di Marcello Filograsso sabato 6 giugno 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Franco Pistoni, lo iettatore di Avanti un altro

Musicista, regista e attore, ma Franco Pistoni è noto al pubblico italiano soprattutto per vestire i panni dello iettatore, divertente personaggio del minimondo di Avanti un altro!, il game show condotto da alcune stagioni su Canale 5 nella fascia preserale.

Accompagnato da una marcia funebre, il personaggio fa il suo ingresso in abito lungo e occhiali da sole quando il concorrente pesca dal pidicozzaro - il mazzo di bigliettini con il montepremi delle domande e alcuni imprevisti - il pidicozzo dello iettatore, che pone domande su cinema horror e temi che hanno a che fare con la morte. Se il concorrente risponde bene è ancora in gioco, altrimenti deve lasciare lo studio.

Non tutti lo sanno, ma Franco Pistoni ha recitato ne Il nome della rosa nel 1986, il film tratto dall'omonimo romanzo di Umberto Eco. Nel 2007 ha avuto un ruolo in Nero bifamiliare di Federico Zampaglione, meglio noto come metà dei Tiromancino, mentre nel 2016 ne Il racconto dei racconti - Tale of tales di Matteo Garrone.

In televisione ha preso parte a fiction del calibro di Don Matteo e Rino Gaetano - Ma il cielo è sempre più blu. Non si sa nulla della sua vita privata.