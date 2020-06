Angela Rende, chi è la moglie di Amaurys Perez

Di Marcello Filograsso sabato 6 giugno 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Angela Rende, moglie di Amaurys Perez

Angela Rende non è molto nota, ma se vi dicessimo Amaurys Perez vi renderete conto che si tratta di una delle donne più ammirate e invidiate d'Italia in quanto è la moglie dell''ex pallanuotista e concorrente di Ballando con Le Stelle e L'Isola dei Famosi.

Di origini calabresi, vive nemmeno a farlo apposta a Rende, dove lavora come insegnante. Non vive quindi nel mondo dello showbiz ma in quello della scuola, nel quale ha avuto modo anche di lavorare come professoressa di sostegno.

La Rende tuttavia si è ritagliata un piccolo spazio sul piccolo schermo partecipando insieme all'aitante marito a Pechino Express, costituendo con lui la coppia degli Sposini e piazzandosi secondi. La coppia, sposatasi nel 2006, ha avuto tre figli: Cristian Antonio, Gabriel e Daisy. Per avere il primo, come hanno raccontato loro stessi in televisione, hanno dovuto aspettare ben quattro anni.

La Rende è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, sul quale posta momenti in compagnia di familiari e amici.

Foto: account Instagram Angela Rende