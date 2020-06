Stash diventa papà (video)

Di Sebastiano Cascone venerdì 5 giugno 2020

L'annuncio ufficiale durante la finale di Amici Speciali

Durante la finale di 'Amici Speciali', in onda, stasera, 5 giugno 2020, Maria De Filippi, regalando un prezioso ciondolo (con un orsetto) a Stash (che ha ceduto il proprio posto tra i finalisti al ballerino Umberto Gaudino), ha annunciato che, presto, il leader dei The Kolors diventerà padre per la prima volta. Visibilmente emozionato, nel rivedere il filmato dell'ecografia, il cantautore si è lasciato andare a toccanti riflessioni:

"E' assurdo nel senso positivo. La vita, in un momento così strano, mi ha fatto il regalo più bello. Grazie per il tuo regalo".

Il frotman della band, in questi minuti, sui propri social, ha fatto una dedica molto speciale al figlioletto:

The Kolors, Stash, 31 anni, polistrumentista e frontman, Alessandro Fiordispino e Daniele Mona, 31 anni, musicisti e componenti del gruppo. Nel 2010 Stash forma con Daniele Mona e Alex Fiordispino i “The Kolors” che, dopo il primo ingaggio come resident band a “Le Scimmie”, storico locale milanese, suonano a Londra, Berlino e Stoccolma fino a quando il trio viene notato da artisti internazionali come Paolo Nutini, i Gossip e gli Hurts che li scelgono come apripista dei loro concerti in Italia. Nel 2015 vincono la 14esima edizione del talent show di Maria De Filippi “Amici” aggiudicandosi anche il Premio della Critica. Il gruppo ha già collezionato 5 dischi di platino, tour sold out e duetti con grandi artisti del panorama musicale italiano tra cui Elisa, J-Ax, Marco Mengoni, Gue Pequeno ed Elodie (il loro singolo “Pensare male” ha conquistato il Disco di Platino ed è stato uno dei brani più suonati dalle radio italiane e al numero 1 della classifica Airplay per 3 settimane consecutive). Nel 2018 hanno partecipato al Festival di Sanremo con il loro primo inedito in italiano, “Frida (mai, mai, mai)”. Ricopre il ruolo di Professore di canto dei talenti in gara alla 18esima e alla 19esima edizione di “Amici”.