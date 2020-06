Diana Del Bufalo lascia Instagram: addio definitivo?

Di Claudia Cabrini venerdì 5 giugno 2020

Dopo il duro sfogo dei giorni scorsi, Diana Del Bufalo ha chiuso il suo profilo Instagram. Tra quanto tornerà online?

Soltanto qualche giorno fa aveva assistito ad un durissimo sfogo social da parte della cantante e comica Diana Del Bufalo, ma le sorprese a quanto pare non era previsto che si arrestassero lì. Soltanto qualche ora fa, infatti, la ex di Paolo Ruffini avrebbe anche deciso di abbandonare Instagram, chiudendo il suo profilo ufficiale.

Ad accorgersene i fan, che ricercando Diana Del Bufalo sulla piattaforma hanno notato che il profilo della giovane non esisterebbe più. Se ricerchiamo il profilo di Diana tramite il computer, invece, scopriamo che la scritta che ci appare sia "La pagina non è disponibile", ossia il tipico avviso che Instagram condivide ogni qual volta qualcuno decida di sospendere per un dato periodo di tempo il proprio account.

La speranza è quella che Diana abbia deciso di prendersi soltanto una piccola pausa dai social, e che invece non abbia pensato di abbandonarli completamente. Come staranno realmente le cose? Certo è che, come anticipato poco sopra e come già vi avevamo raccontato anche nei giorni scorsi, poco più di una settimana fa la Del Bufalo ci fosse rimasta veramente molto male dopo aver ricevuto alcune pesanti critiche da un gruppo di haters che la additavano per non aver affrontare alcuni importanti temi di Attualità nelle sue Instagram Story.

Dal canto suo, Diana aveva immediatamente risposto:



"Voi non sapete niente della mia vita. Non sapete se faccio beneficenza o se non la faccio. Non sapete se sono altruista o se sono una str***a egoista. Non sapete niente! [...] La beneficenza si fa in silenzio? Ah sì? Però quanto la si mostra rompete il ca*** e viceversa. Avete stufato di sparare a zero su chi non conoscete. Giudiconi nullafacenti. Voi che fate per il prossimo? Le persone in questione si crogiolano nella loro mediocrità perché hanno la convinzione che il loro livello sia proprio quello lì. Invece di rimboccarsi le maniche per rendere la loro vita migliore, preferiscono lamentarsi del loro salario misero, della loro vita noiosa e criticano una persona che si è fatta la sua fortuna da sola perché li fa sentire meglio. Beh, che vi devo dire? State sbagliando tutto. Addio."

Lo sfogo di Diana si era concluso con un sonoro: "Ho il dovere di fare quello che cavolo mi pare, è chiaro a tutti?". Certo, una reazione non poco esagerata da parte di Diana, probabilmente ultimata proprio con la decisione di chiudere il proprio profilo Instagram e di non riaprirlo più. Diana tornerà mai online? Quando? Nel frattempo, c'è già anche chi sospetta si sia trattata semplicemente dell'ennesima strategia di marketing.