Uomini e Donne anticipazioni: Gemma Galgani e Nicola Vivarelli escono insieme dal programma?

Di Sebastiano Cascone venerdì 5 giugno 2020

Le anticipazioni di Uomini e Donne sulla coppia Gemma Galgani e Sirius

In attesa delle ultime puntate della nuova stagione di 'Uomini e Donne', il web pullula di anticipazioni su una delle coppie più chiacchierate del momento, ovvero quella formata da Gemma Galgani e Nicola Vivarelli (ex Sirius) che, nel corso dell'ultima registrazione, come riporta Uominiedonneclassicoeover, avrebbero lasciato assieme la trasmissione per viversi questa conoscenza lontani dalle telecamere. Si legge:

"Allora ragazzi per quanto riguarda Gemma e Nicola Vivarelli (Sirius), nell'ultima registrazione hanno deciso di conoscersi anche al di fuori del programma…Quindi proseguiranno la loro conoscenza"

"Per quanto riguarda la segnalazione che girava su di lui non si è parlato..." aggiunge la pagina Instagram in questione. Si fa riferimento al pettegolezzo, sollevato da molti opinionisti come Deianira Marzano e Biagio d'Anelli, secondo cui, il 26enne, alla ricerca di visibilità, con la complicità di un'ipotetica fidanzata e della mamma, abbia messo in piedi questo teatrino.

Sarà vero? Non ci resta che attendere la messa in onda delle ultime tre puntate del talk show dei sentimenti di Canale 5. I colpi di scena sono sempre dietro l'angolo...