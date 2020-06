Alessandro Graziani: "E' un percorso fatto di scelte" (video)

Di Sebastiano Cascone giovedì 4 giugno 2020

Le prime parole di Alessandro Graziani sui social dopo l'eliminazione da Uomini e Donne

Alessandro Graziani, che ha deciso di lasciare 'Uomini e Donne' perché convinto fortemente di non essere la scelta di Giovanna Abate, nelle scorse ore, sui propri social, ha voluto spiegare, per la prima volta, come ha vissuto i giorni immediatamente successivi alla sua uscita di scena, ringraziando, inoltre, chi l'ha sostenuto in tutti questi mesi. Ecco le sue parole:

"Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto e mi sono state vicino durante il mio percorso... Loro in qualche modo mi hanno capito anche se poi faccio fatica io a capirmi.... Lo so che sembra difficile come cosa... Non c’è bisogno di puntare il dito su nessuno perché è un percorso fatto di scelte... Poi queste scelte vanno rispettate... C’è chi magari riesce a digerirle meglio e chi meno in base al coinvolgimento...".

In queste ore, il nome del pallavolista è al centro del gossip anche per il presunto triangolo con Pago e Serena Enardu. Ecco cosa ha rivelato il cantautore nel suo libro: "Serena, tu non hai avuto un flirt di due giorni in Sardegna con questo ragazzo come mi hai voluto far credere. Ma è stata una vera storia d'amore. Il tutto succedeva, combaciando le date, proprio nel periodo in cui volevi tornare con me. Quando sei uscita dal bagno, quel telefono l'ho lanciato sul lavandino. Ti ho guardato e ti ho detto: "Menomale che mi avevi detto tutto". Per, poi aggiungere, "La frase che non scorderò mai, però, è una: "Ci sono stata più volte""

Replicherà Alessandro a queste sconcertanti dichiarazioni?!