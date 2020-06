Uomini e Donne anticipazioni puntata oggi 4 giugno 2020

Di Sebastiano Cascone giovedì 4 giugno 2020

Uomini e Donne anticipazioni puntata 4 giugno 2020

Oggi 4 giugno 2020, alle 14:45, su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di 'Uomini e Donne', con Maria De Filippi e gli interventi di Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino.

Cosa vedremo in questo nuovo appuntamento? Il confronto finale tra Giovanni Longobardi (desideroso di andar via dal programma) e Veronica Ursida. Ed, ancora, una decisione importante stravolgerà il trono di Giovanna Abate. Come la prenderanno Sammy Hassan e Davide l'Alchimista? Prevista la presenza di un terzo 'moschettiere'.



Uomini e Donne | Dove vederlo in diretta tv e live streaming

Uomini e Donne si può guardare, dal lunedì al venerdì, su Canale 5 a partire dalle 14:45. E' possibile rivedere la puntata ed i video più interessanti nelle sezioni dedicate su WittyTv e Mediaset Play.



Uomini e Donne | Second screen

Uomini e Donne si può seguire anche sui social ufficiali: WITTY TV: https://www.wittytv.it/uomini-e-donne/; FACEBOOK: https://www.facebook.com/uominiedonne; INSTAGRAM:@uominidonne. La puntata in onda si puo', inoltre, commentare su TWITTER con l'hashtag #uominiedonne. Su Gossipblog, magazine di gossip di Blogo, invece, il liveblogging giornaliero con tutte le storie dei protagonisti più amati.