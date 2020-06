Elga Enardu sul presunto tradimento di Serena attacca Pago

Di Marcello Filograsso giovedì 4 giugno 2020

Su Instagram l'ex cognata del cantante risponde alle accuse di tradimento: "L'uva è acerba"

“L’uva è acerba, l’uva è bugiarda, l’uva è pu….a, l’uva è finta, l’uva è brutta, l’uva è truccata. Firmato: la volpe che non ci arriva”: con queste lapidarie parole Elga Enardu, sorella di Serena, ha commentato le accuse del cantante Pacifico Settembre in arte Pago che su Chi ha affermato di avere le prove inequivocabili che dimostrerebbero un tradimento di Serena con il pallavolista Alessandro Graziani, ex tentatore di Temptation Island Vip.

In particolare, l'artista diventato famoso con Parlo di te ha dedicato un capitolo a Serena Enardu all'interno del suo libro Vagabondo per amore, in uscita il 16 giugno e già in pre-order su Amazon.

La storia tra il cantante e la Enardu ha subito continui alti e bassi: insieme da diversi anni, erano usciti anzitempo da Temptation Island Vip per mettere le cose in chiaro dopo una presunta crisi indotta dalla presenza del tentatore Alessandro all'interno del docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi, per poi separarsi.

La coppia ha vissuto un ritorno di fiamma al Grande Fratello Vip 4 quando lei è subentrata in corsa al reality nel quale era presente già Pago. Durante il lockdown hanno trascorso la quarantena insieme, fino all'addio definitivo di qualche giorno fa.

Foto: account Instagram Serena Enardu