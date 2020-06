Elena Cat, chi è l'ex moglie di Sammy Hassan di Uomini e Donne

Di Marcello Filograsso giovedì 4 giugno 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Elena Cat, l'ex moglie di Sammy Hassan di Uomini e Donne

Il nuovo corso di Uomini e Donne ai tempi del coronavirus si è aperto con la tronista Giovanna Abate, che all'interno del programma condotto da Maria De Filippi ha tra i suoi corteggiatori il vocalist Sammy Hassan.

In rete si dice che la relazione tra l'uomo e la sua ex moglie, Elena Cat, risenta ancora di alcuni strascichi, ma la diretta interessata in una intervista a Fanpage ha detto che la loro storia è finita un paio di anni fa, affermando di non riconoscere il suo ex consorte sul piccolo schermo.

In particolare, Sammy avrebbe avuto un flirt con Lidia Vella, ex concorrente del Grande Fratello alla quale il vocalist avrebbe parlato frequentemente dell'ex moglie, ma secondo la Cat si sarebbe trattato di uno sfogo più che naturale dal momento che erano freschi di separazione e che Hassan non aveva accettato da subito la sua scelta, cercando più volte di riconquistarla.

Elena Cat ha anche detto la sua in relazione all'eventualità che Giovanna Abate possa scegliere Sammy e conoscere il loro bambino:



"Attenzione: prima che una persona incontri mio figlio passerà del tempo. Deve avere un ruolo stabile. Sicuramente dovrà essere una donna in grado di fidarsi di Sammy e dovrà avere piena consapevolezza della persona che ha al fianco. Io da donna vorrei questo, ma capisco che dall’altra parte possa non essere facile".

Nonostante la separazione, i due hanno comunque trascorso la quarantena insieme in quanto abitavano a un chilometro di distanza l'uno dall'altra.

Foto: account Instagram Sammy Hassan