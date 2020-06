Uomini e Donne, Giovanni e Veronica ai ferri corti? Luca scompiglia la coppia (VIDEO)

Di Marco Salaris mercoledì 3 giugno 2020

Caos nella coppia, primi faccia a faccia di fuoco dopo un tranquillo periodo di frequentazione: "Se prima non mi fidavo, ora ancora meno".

La coppia formata da Giovanni e Veronica a Uomini e Donne fino a qualche puntata fa è stata vista come l'unica inossidabile nella fase di conoscenza. I due sembravano aver trovato una quadra giusta per poter proseguire la frequentazione ma la vicinanza del cavaliere Luca alla donna ha fatto saltare gli schemi. Già qualche puntata fa ha pensato di omaggiare Veronica con una lettera accompagnata da una rosa e da un ballo.

Ciò aveva oscurato il volto di Giovanni che in un dietro le quinte ha avuto un confronto con la donna esprimendo i suoi dubbi per l'accaduto, soprattutto dopo che Veronica e Luca si sono sentiti su Instagram: "Io posso pensare che ci sia dell'altro tra voi". Veronica crede che la gelosia di Giovanni sia eccessiva e che non ci sarebbero problemi come invece fa notare lui.

Per avere la riprova, Gianni Sperti la scorsa puntata aveva chiesto a Veronica e Luca di tirare fuori i loro telefoni per poter scoprire dell'altro o un'altra verità ma la dama non ha voluto, scegliendo però di mostrare il telefono a Giovanni come segno di onestà. Al rientro in studio Giovanni afferma:



Ho visto il suo telefono, ma adesso mi sono fatto dei pensieri miei. Ho avuto tre o quattro giorni in cui non volevo nemmeno più venire. Poi, dopo un percorso del genere, mi sembrava corretto che ci fosse un incontro tra me e lei. Abbiamo parlato tanto, siamo stati anche bene perchè è una persona che sto conoscendo da tempo e non è che non mi fa nulla.

All'apparenza sembra che i due abbiano facilmente la situazione tra di loro ma così in realtà non è, tanto che Giovanni lamenta ancora quella rosa portata in studio e non tralascia nemmeno gli sguardi che Veronica e Luca si sono scambiati durante quei momenti:



Il problema ci sta. Se prima non mi fidavo, ora ancora meno. Io volevo delle conferme e poi succede questa cosa ed è normale che si aggrava il tutto. Ci sta che Luca le abbia portato i fiori, ma non ci sta il fatto che gli dai uno sguardo e un sorriso.

Sarà la situazione scomoda o la presenza di luca, ma Giovanni ha comunicato alla redazione la sua scelta di lasciare il programma "e non vuoi che Veronica ti segua perché non sei convinto della storia". La dama sentendo ciò che il cavaliere ha pensato, afferma: "Io gli ho detto che non c’è nessun altro che mi interessa nel parterre maschile. La mia testa è rivolta a lui" cercando quindi un punto d'incontro con l'uomo affinché non lasci una frequentazione ormai avanzata.

A mettere benzina sul fuoco c'è anche Armando Incarnato che tira fuori dei retroscena che fanno salire la tensione in studio. Si accende uno scontro tra Veronica e Incarnato dal parterre, scontro che proseguirà nella puntata di domani, 4 giugno.