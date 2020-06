Gennaro Lillio: "Ho avuto paura di morire a Pechino Express"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 3 giugno 2020

I retroscena inediti di Pechino Express raccontati da Gennaro Lillio

Gennaro Lillio, intervenendo nel programma Viaradio Autostrade per l’Italia di Francesco Fredella nel digital space di RTL 102.5, ha rivelato un retroscena inedita della partecipazione all'ultima edizione di 'Pechino Express', andata, in onda, qualche mese fa, su Rai2. Con Luciano Punzo, il modello napoletano ha formato la coppia dei 'Guaglioni' e, poi, ha supportato Vera Gemma dopo l'uscita di scena di Asia Argento per infortunio.

Ecco le parole inedite dell'ex protagonista del 'Grande Fratello' di Barbara d'Urso:

"Ero in un mercato in Thailandia e ho preso una specie di spaghetti su cui ho messo una salsa agrodolce che mi ha fatto un brutto effetto. Sudavo freddo. Mi girava la testa. Mi sentivo confuso. E allora mi sono detto: serve un medico. Mi hanno fatto subito un’iniezione di cortisone. E’ stata una crisi allergica. Ma ho avuto molta paura di morire".

Per poter riprendere il viaggio in Oriente, e puntare alla vittoria finale, Gennaro, che sogna un futuro da attore, ha dovuto seguire un fortissimo regime alimentare:

"Mi sono dovuto mettere a dieta, mangio solo riso in bianco".

Nelle scorse ore, l'ex gieffino ha smentito, sui propri social, di essere uno dei protagonisti della prossima stagione di 'Temptation Island', le cui registrazioni dovrebbero partire tra qualche settimana: "Ennesima fake news".