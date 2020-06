Serena Enardu attacca e smentisce Pago: "Hai raccontato fesserie! Sei becero!" (VIDEO)

Di Marco Salaris mercoledì 3 giugno 2020

Lo sfogo a ruota libera su Instagram: "Sono imbarazzata per te. Propaganda meschina per vendere il libro".

Dopo la verità di Pago, arriva anche quella di Serena Enardu. L'ex del cantautore sardo è di nuovo al centro dell'attenzione dopo le rivelazioni choc dell'uomo rilasciate al settimanale Chi dove, in un ampio paragrafo-retroscena del libro di Pago in uscita questo giugno, rivela quale sarebbe stato il motivo che ha portato a mandare a rotoli la storia dei due coinvolgendo l'ex tentatore Alessandro Graziani.

Tramite Instagram stories, Serena attacca Pago smentendo parola per parola tutto ciò che lui ha riportato sul suo libro:



Ha raccontato una manica di fesserie. Mi dispiace perché capisco che per vendere un libro questa sia una propaganda meschina per la vendita. Io sono veramente imbarazzata per te. Se veramente avessi avuto le p***e di raccontare la verità perché ci siamo lasciati e perché ti ho sbattuto fuori di casa il giorno prima di quando tu prendessi il telefono per trovare una scusa mediocre.

Serena rimarca quindi che le cose non starebbero come sono state riportate dal suo ex compagno rivolgendosi direttamente a lui (esattamente come nel libro, Pago si rivolge direttamente a Serena):



Non oso immaginare che altre ca*****e ci sono scritte sul libro ma non è più un problema mio. Se volevi mandarmi una lettera Pago potevi scrivermela, non c'era bisogno che la scrivessi su un libro che poi nella copertina dietro ha un prezzo che devono pagare gli altri. Sei becero!