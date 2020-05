Gennaro Lillio attacca Gianmarco Onestini: "Sei una marionetta di tuo fratello Luca" (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 1 giugno 2020

L'acceso confronto tra Gennaro Lillio e Gianmarco Onestini a Live non è la d'Urso

A 'Live non è la d'Urso', in onda, stasera, 31 maggio 2020, c'è stato l'attesissimo confronto tra Gennaro Lillio e Gianmarco Onestini per le ruggini nate dentro e fuori la casa del 'Grande Fratello' (Qui, il video).

Gennaro: "Non c'è mai stato un litigio. E Francesca (De Andrè, ndb) non c'entra nulla. Ci siamo allontanati, perché dall'uscita dalla casa ci siamo beccati tre quattro volte. Ovunque mi incontrava non mi salutava mai. Cercava sempre di evitarmi. Aveva sempre questo atteggiamento preponderante. Nonostante tutto io andavo sempre a salutarlo in maniera anche affettuosa".

Gianmarco: "Dopo il Grande Fratello mi sono accorto che persona sei. Sei codardo..."

Gennaro: "Perché non me lo hai detto in faccia? Perché non hai avuto il coraggio? Gianmarco sei una persona immatura e infantile perché sei anche rancoroso. Ho avuto anche la conferma dopo le dichiarazioni che hai fatto sulla tua ex la settimana scorsa..."

Gianmarco: "Hai aspettato questo programma per dirmi le cose in faccia..."

Gennaro: "Ma ti rendi conto che mi hai bloccato sui social"

Gianmarco: "Hai aspettato che tornassi dalla Spagna... Guardi tutte le mie fanpage per sapere tutto quello che faccio... Se fossi stato un vero uomo mi avresti chiamato per chiarire"

Francesca De Andrè, in collegamento da casa, ha confermato le tesi dell'ex fidanzato:

Gennaro: Questa faccia da finto buonista la puoi fare in Spagna che non ti conoscono. Ma in Italia ti conosciamo troppo bene. Sei una marionetta di tuo fratello Luca Onestini, fai tutto ciò che ti dice lui"

Gianmarco: "Sei arrogante, impara l'umiltà".

"Francesca non c'entra niente..."



La verità sulla lite tra Gianmarco Onestini e Gennaro Lillio. Ora a Live #noneladurso pic.twitter.com/dfl8qEoOVu — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) May 31, 2020

Secondo Francesca De Andrè, Gianmarco Onestini è stato poco sincero #noneladurso pic.twitter.com/gXAUpCF9Hj — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) May 31, 2020