Loredana Lecciso: "Al Bano? Siamo una famiglia normalissima" (video)

Di Sebastiano Cascone domenica 31 maggio 2020

Loredana Lecciso a Live Non è la d'Urso dopo la ritrovata serenità sentimentale con Al Bano

Loredana Lecciso, ospite, stasera, 31 maggio 2020, di Live non è la d'Urso, ha chiarito, una volta per tutte, il rapporto con Al Bano Carrisi con cui ha trascorso la quarantena nelle campagne di Cellino San Marco. Il cantautore pugliese, in più interviste, ha parlato di un riavvicinamento sentimentale dopo anni di lontananza. Ecco le dichiarazioni della showgirl:

"Devo dire che Al Bano è una persona schiva e riservata. Tra noi c'è sempre stato un bellissimo rapporto che abbiamo saputo tutelare per amore dei nostri figli. Lui ha soltanto motivato il fatto che fossimo insieme. Era per mettere dei puntini su alcune situazioni che potevano accavallarsi. Lui ha fatto chiarezza con il senso di verità che lo contraddistingue. In maniera molto punita ed onesta. L'ho apprezzato io e tante persone che gli stanno accanto. Si tratta di una normalissima famiglia con alti, bassi, crisi".

Al Bano e Loredana Lecciso hanno passato la quarantena insieme. Sono tornati ufficialmente insieme? #noneladurso pic.twitter.com/qDLrVkQahL — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) May 31, 2020

La Lecciso ha avuto la possibilità di incontrare, in studio, Cristiano Malgioglio, colui che l'ha scoperta ai tempi de 'I Raccomandati' di Carlo Conti. In coppia con la sorella Raffaella, il Leone di Puglia si esibì su un balletto, diventato già un cult per gli amanti della tv.