Beatrice Valli e Marco Fantini: "Sei anni che ci siamo scelti" (foto)

Di Sebastiano Cascone domenica 31 maggio 2020

Le dediche di Beatrice Valli e Marco Fantini per il sesto anniversario

Marco Fantini e Beatrice Valli, una delle coppie più affiatate e apprezzate dello showbiz, festeggia sei anni d'amore. Per l'occasione, i due ex protagonisti di 'Uomini e Donne' hanno scelto Instagram per farsi delle dediche molto romantiche.

Fantini: "Sono già sei anni e sono volati!! Abbiamo davanti un’intera vita insieme e non potrei essere più felice! La nostra famiglia cresce sempre di più ed è la cosa più bella che mi sia capitata! Ieri sera anche se in casa ci tenevamo a creare qualcosa di magico e per questa occasione speciale ho scelto un look su @zalando_man! Grazie @vallibeatrice per tutto quello che abbiamo già condiviso insieme, non vedo l’ora di scoprire quello che il futuro avrà ancora da regalarci! Auguri amore mio!".

Il modello emiliano, inoltre, sui propri social, ha realizzato un piccolo album fotografico con gli scatti più belli dei loro primi 72 mesi assieme:

Valli: "Sei anni di te, di noi, di un noi così grande che non riuscirei a descrivere, di un noi così completo che a volte mi sembra di non credere che in soli 6 anni siamo arrivati fino a qui, uniti più che mai... Ti amo @marcofantini_mf".

In attesa di convolare a giuste nozze (rimandate per accogliere la seconda cicogna), da qualche settimana, Beatrice e Marco sono diventati genitori per la seconda volta della piccola Azzurra. Hanno un'altra figlia Bianca. Le due bimbe sono coccolatissime dal fratello maggiore, Alessandro.