Sammy Hassan, lo sfogo dell'ex moglie: "Fatevi una vita morti di fama"

Di Sebastiano Cascone sabato 30 maggio 2020

L'ex moglie di Sammy Hassan risponde a Lidia Vella e Deianira Marzano

Anche l'ex moglie di Sammy Hassan, nelle scorse ore, è intervenuta, sui social, per smentire qualsiasi chiacchiericcio sul tipo di legame con l'ex marito e padre di suo figlio. Amedeo Venza, su Instagram, ha ripreso lo sfogo della donna che, infastidita dalla situazione, vuole restare fuori da tutti i pettegolezzi legati all'avventura di Sammy all'interno degli studi di 'Uomini e Donne'.

Nella giornata di oggi, infatti, Deianira Marzano e Lidia Vella hanno affermato che la breve storia tra l'ex gieffina e il corteggiatore di Giovanna Abate sia giunta al capolinea quasi immediatamente proprio per le continue interferenze dell'ex compagna del vocalist.

Ecco le sue parole:

"Non ho mai parlato del mio matrimonio con le persone che si arrogano ora il diritto di pensare di sapere cosa è successo nella mia vita. Ma ci tengo a precisare che io ho lasciato il padre di mio figlio per motivi che rimarranno personali. E successivamente mi sono fidanzata senza tradire Sammy e non si tratta certo di un suo amico".

Caso chiuso definitivamente?!