Amici Speciali: Elena D'Amario lascia prima della finale

Di Sebastiano Cascone sabato 30 maggio 2020

Elena D'Amario lascia Amici Speciali ad un passo dalla finale

Elena d'Amario, ballerina della nona edizione di 'Amici' e danzatrice professionista del talent show di Canale 5, ha lasciato 'Amici Speciali' ad un passo dalla finale di venerdì 5 giugno 2020. Per dedicarsi a nuovi progetti professionali. Ad, oggi, però, non si sa se si tratta di un arrivederci o di un addio.

Tra una settimana, in occasione dell'ultimo appuntamento con la versione charity della trasmissione, si contenderanno il titolo, i quattro finalisti: Stash dei The Kolors, Michele Bravi, Alessio Gaudino e Irama.

Elena D'Amario, chi è?

Elena D’Amario ha debuttato in televisione nel 2008, quando ha partecipato al programma televisivo Il ballo delle debuttanti, condotto da Rita Dalla Chiesa. Nel programma ha fatto parte della squadra delle pop ed è stata la vincitrice del talent show. Successivamente a questa esperienza ha partecipato alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi dove ha fatto parte prima della squadra della luna e poi nella squadra blu del serale arrivando quasi in finale. In una delle puntate del serale Elena ha avuto l’onore di ballare con due componenti della Parsons Dance Company e David Parsons, suo fondatore, ha deciso di farla entrare nella sua compagnia dove ancora oggi è prima ballerina. Dopo essere entrata a far parte della compagnia, Elena si è trasferita a New York e ha iniziato un tour in giro per il mondo.

Dal 2015 la ballerina fa parte dei professionisti del programma Amici di Maria De Filippi.