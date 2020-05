Uomini e Donne, Nicola Vivarelli è già fidanzato?

Di Sebastiano Cascone sabato 30 maggio 2020

Nicola Vivarelli di Uomini e Donne è davvero interessato a Gemma Galgani?

Deianira Marzano, nelle scorse ore, ha annunciato uno scoop che riguarda Nicola Vivarelli, il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani ad 'Uomini e Donne'. L'influencer casertana ha raccolto il racconto di un utente fermamente convinto che, in realtà, il giovane sia fidanzato fuori dal programma, a cui partecipa con la complicità anche della mamma (la donna che, qualche puntata fa, ha fatto pervenire un piccolo regalino):

"Lavoro per le navi della Carnival Crociere, volevo dire che lo spasimante di Gemma si trova in tv per visione televisiva e d’accordo con la sua ragazza e la sua mamma. Lo sappiamo tutti noi colleghi cosa sta facendo, ma adesso basta è vergognoso, sta umiliando tantissimo la nostra divisa e la nostra compagnia"



Un'ipotesi confermata anche da Biagio D'Anelli che, già in passato, si è occupato dalle spinosa questione. Ci saranno risvolti inediti nel corso della prossima puntata?!