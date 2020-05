Uomini e Donne, Pamela Barretta risponde alla battuta di una fan di Enzo Capo (foto)

Di Sebastiano Cascone sabato 30 maggio 2020

La frecciatina di Pamela Barretta ad una fan di Enzo Capo

Prosegue la 'lotta a distanza', sui social, tra Pamela Barretta e l'ormai ex fidanzato Enzo Capo. La dama del trono over di 'Uomini e Donne' non ha preso di buon grado la battuta di una fan dell'imprenditore napoletano: "Confermo! Per lui solo donne giovani!". Immediata la risposta stizzita sul proprio account Instagram:

"Ricordatevi che quando mi lanciate battutine del tipo ‘per lui solo donne giovani’ (perché avete 20 anni) fate ridere. Soprattutto perché un fisico come il tuo neanche in gravidanza l’ho avuto. Saluti dalla vecchia"

Nella puntata del 3 giugno 2020, assisteremo ad un ennesimo chiarimento tra i due ex fidanzati. Siamo di fronte alla resa dei conti?!