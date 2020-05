Sammy Hassan, lo sfogo su Instagram: "Se continuate sarò costretto a procedere per vie legali" (video)

Di Sebastiano Cascone sabato 30 maggio 2020

La difesa di Sammy Hassan dopo le rivelazioni di Deianira Marzano e Lidia Vella

Dopo le ultime rivelazioni di Deianira Marzano su una presunta (e confermata) frequentazione tra Lidia Vella e Sammy Hassan (interrotta per via delle continue intromissioni dell'ex moglie), il corteggiatore di 'Uomini e Donne' ha deciso di registrare una serie di Instagram Stories per difendersi da situazioni che non fanno più parte del proprio presente. Ecco il duro sfogo di una delle possibili scelte di Giovanni Abate:

"Ciao ragazzi. Mi trovo a commentare quello che sta succedendo in queste ore perché sono amareggiatissimo da quello che sto leggendo e sentendo. Trovo di una bassezza di livello tirare fuori oggi fatti che fanno riferimento a una vita fa. Mi viene da pensare che l’unico scopo per tirare fuori queste cose è quello di ottenere visibilità e gonfiarsi la bocca con il mio nome. Specialmente in una settimana per me molto importante. Seconda cosa, che mi preme di più, attenzione a gonfiarvi la bocca insinuando cose che non stanno in piedi. Perché tutta questa me**a non solo ricade addosso a me, e quello non è un problema. Ma tutto ciò sta compromettendo veramente quella che è la stabilità e soprattutto la serenità di mio figlio. Oggi ve lo dico con diplomazia, ma se continuate sarò costretto a procedere per vie legali".

Sarà lui la scelta finale di Giovanna? E quale sarà la sua eventuale risposta?! A voi, i pronostici...