Uomini e Donne: Gemma Galgani gelosissima di Nicola e Valentina, ma Maria De Filippi la mette in guardia (video)

Di Ivan Buratti venerdì 29 maggio 2020

Gemma Galgani dimostra di essere gelosa del suo Sirius, ma Maria le consiglia: "Attenzione a caricarlo di paranoie"

Uomini e Donne, Gemma Galgani sempre più gelosa di Nicola Vivarelli. La dama torinese, giorno dopo giorno, sta coltivando la passione per il giovane Sirius. I due sembrano essersi concessi l'esclusiva reciproca, decidendo di concentrarsi solo sul loro rapporto di conoscenza. Non parliamo ancora d'amore, è ancora presto, ma certo è palese che l'interesse tra i due è vivo e intenso. Questo genera, soprattutto da parte di Gemma, tanti dubbi e interrogativi, nonché gelosie.





"Io penso che comunque lui abbia una simpatia per Valentina" Anche voi la pensate come Gemma? #UominieDonne pic.twitter.com/oIxdyDvRBQ

— Uomini e Donne (@uominiedonne) May 29, 2020

Dopo che la dama Valentina ha espresso una certa curiosità per Nicola, nonostante sia stata prontemente respinta da quest'ultimo, Gemma sembra essersi trasformata. Vuole difendere con le unghie e con i denti la propria conoscenza, senza che altre donne possano metterci lo zampino. Da qui, la profonda gelosia che la sta portando ad osservare con occhi sempre più attenti ogni contatto visivo tra Nicola e Valentina. Nella puntata di venerdì 29 maggio 2020, Gemma ha anche rivelato di aver avvertito da parte del ragazzo qualche stranezza nei giorni passati, che per la dama potrebbe avere a che fare proprio con la rivale:



Io sto conoscendo una persona che è venuta per me. Lo vedo strano da tre giorni e penso che abbia una simpatia per Valentina. Non lo dico con una forma di gelosia: se è così, faccio un passo indietro, non è un problema.

"Ti sei costruita un castello", le hanno fatto notare gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, certi del fatto che la gelosia per Nicola la stia offuscando e facendo perdere ogni cognizione. Gemma, tuttavia, ha voluto mantenere il punto, sottolineando anche la distanza che Nicola manterrebbe anche nel rapporto telefonico. A questa accusa, il bel ventiseienne - che ha confermato di non avere altri profili social oltre a quelli ufficiali - ha risposto che non è un amante del telefono e cerca di tenerlo distante più possibile per timore delle onde che emette, dannose per la salute. "Appena vedo la chiamata, ti richiamo", ha sottolineato Nicola, difeso anche dalla conduttrice Maria De Filippi, che rivolgendosi a Gemma le ha detto:



Sta andando bene, no? Attenzione a non diventare pesanti e a non addossare a un uomo le tue paranoie. Lo dico come invito, perché poi diventa... mamma mia!