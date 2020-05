Al Bano: "Ho fatto un po' di dieta"

Di Sebastiano Cascone venerdì 29 maggio 2020

Al Bano a dieta durante la quarantena

Al Bano, in una lunga intervista, al settimanale 'Diva e Donna', in questa settimana, ha svelato come ha trascorso la propria quarantena a Cellino San Marco. Con lui, la compagna Loredana Lecciso ed i figli Al Bano junior e Jasmine. Il Leone di Puglia si è concesso lunghe passeggiate nel bosco davanti la propria tenuta e ha deciso di seguire un salutare regime alimentare per eliminare qualche chiletto di troppo:

"Visto che sono a casa da quattro mesi e nella mia vita non mi era mai capitato un periodo così lungo senza passare da un albergo all'altro ne ho approfittato per fare un po’ di dieta. Ho eliminato i carboidrati, la pasta la mangio solo una volta alla settimana. Per il resto mangio tutte le cose che fanno dimagrire: insalate, del mio orto naturalmente, pesce e frutta".

Come tanti imprenditori italiani, il cantautore pugliese, durante la fase 2 delle riaperture in tutta Italia, ha preferito, per il momento, non riavviare le proprie attività (l'albergo ed il ristorante della propria tenuta):

"Le hai lette tutte le norme per riaprire? La spesa non vale l’impresa e poi finirebbe per assomigliare tutto a un ospedale. E un ristorante non può sembrare un ospedale".