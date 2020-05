Marina La Rosa contro Soleil Sorgè: la lite social

Di Sebastiano Cascone giovedì 28 maggio 2020

Durante una diretta Instagram tenuta da TVLO – La Web senza filtri, Marina La Rosa ha espresso un parere molto acceso nei confronti di Soleil Sorgè, in merito alla sua partecipazione all'"Isola dei Famosi".

"Le privazioni sono tante, non è soltanto il cibo. Il problema è che ci sono anche altre persone oltre te. La difficoltà è l’interazione con gli altri. Per esempio Soleil è un dito su per il c**o, non in maniera piacevole chiaramente. Ha reso invivibile ed impraticabile quell'esperienza. Secondo me è recuperabile perché è molto giovane. E’ str***a, lo è, sembra proprio incattivita. Sembra che la vita le abbia fatto qualcosa di brutto, parlare con lei è impossibile. Ho seguito Pechino e ho visto come si è comportata. La conferma del fatto che sia una str***a".

L'ex fidanzata di Jeremias Rodriguez e Luca Onestini, in maniera piuttosto sibillina, ha replicato all'ex concorrente del primo 'Grande Fratello': "Con una vipera davanti non si potrebbe essere altrimenti, ma deve saperne parecchio di cose lassù se ne parla così spesso. Ps. chi è l’incattivita che dopo un anno ancora cerca brighe nonostante sia finita nel dimenticatoio?".