Karina Cascella contro Sirius e Gemma Galgani: "Ma che roba è?"

Di Sebastiano Cascone giovedì 28 maggio 2020

Karina Cascella non crede alla frequentazione tra Sirius e Gemma Galgani di Uomini e Donne

Karina Cascella, nelle scorse ore, ha risposto alle tante domande e curiosità dei tanti fan su Instagram. L'ex opinionista di 'Uomini e Donne' ha espresso, per la prima volta, la propria opinione sulla conoscenza di Nicola Vivarelli (Sirius) e Gemma Galgani. Ecco le dichiarazioni dell'influencer:

"Cosa penso di loro due? Io dico che stavolta Gemma si è completamente rinc*glionita. Con tutto il rispetto per i suoi 70 anni. Non si può fare una cosa del genere dai. Lei oggi conciata come una principessa, quell'altro che le diceva ‘Oh Gemma come sono emozionato’. Ma che roba è? Io ero sbigottita".

La dama torinese ed il corteggiatore toscano hanno scelto, per il momento, di non darsi un'esclusiva ma, nelle ultime registrazioni, hanno rifiutato diversi/e pretendenti: "C’è chi pensa che io possa bluffare, ma vi chiedo di parlare con mia madre. Lei mi ha guardato negli occhi e ha visto la mia felicità. Le ragazze della mia età non mi hanno mai compreso, o forse non avevano quella consapevolezza dell’amore che ha Gemma. Sia mia madre sia mia nonna mi hanno detto: “Si vede che sei felice”. Spero che questa storia abbia un lieto fine" (intervista di Sirius a Chi).