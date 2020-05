Aida Nizar: l'attacco ad Elettra Lamborghini su Instagram

Di Sebastiano Cascone giovedì 28 maggio 2020

Nelle scorse ore, Aida Nizar è tornata ad attaccare, sui social, Elettra Lamborghini, con cui si è scontrata lungamente durante la partecipazione al 'Grande Fratello Vip' spagnolo. A distanza di anni, l'ex gieffina, in Italia, ospite dei salotti di Barbara d'Urso, ha avuto qualcosa da dire all'acerrima nemica. Ecco le sue parole:

"Con Aída non si gioca. La ridicola Elettra Lamborghini voleva fare uno scherzo alla grandiosa Aída, ma lei é troppo intelligente per essere sottostimata e grazie al suo ingegno è riuscita a raggiungere il suo obiettivo: che nessuno si prenda gioco di lei, ma lei sì che si prende gioco di tutti. Perché quando qualcuno vuole buttare m*rda su Aida Nizar, la mer*a gli cade addosso. Non mi sottovalutare. So più di quello che dico, penso più di quello di cui parlo e mi rendo conto di molte più cose rispetto a quelle che tu possa credere".

Arriverà la replica dell'interprete bolognese?!