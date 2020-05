"Alessia Marcuzzi, alti e bassi col marito, ma vogliono continuare a stare insieme"

Ricapitoliamo quanto accaduto nei giorni scorsi. Dagospia annuncia la fine del matrimonio tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi. Poche ore dopo il sito di Vanity Fair smentisce la notizia, citando fonti vicine alla conduttrice di Le Iene e Temptation Island Vip. A seguire, la Marcuzzi nelle stories Instagram pubblica un video nel quale si vede il marito sul divano in compagnia di Mia, la figlia nata dalla relazione della conduttrice con Francesco Facchinetti.

La novità riguarda quello che scrive il settimanale Oggi, che cita fonti vicine alla coppia:

Non un rapporto perfetto, forse, come è normale che sia. Non senza problemi, non senza alti e bassi come per tutti i comuni mortali. Con una certezza però: la volontà di continuare insieme il proprio percorso